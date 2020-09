Geen Lamkel Zé tegen STVV, maar wel op training bij de beloften van Antwerp

Didier Lamkel Zé (Antwerp) zal straks niet te zien zijn op Stayen. Ivan Leko laat de 23-jarige Kameroener namelijk thuis. Volgens de club ligt er “geen specifiek voorval aan de basis van deze beslissing”, maar de keuze is, gezien de beperkte creativiteit, opmerkelijk. Leko zal zijn beslissing voor of na de wedstrijd ongetwijfeld zelf toelichten. De lakse houding van de wispelturige vleugelspeler is al langer een thema.