Marc Van Ranst haalt uit naar critici en politici die coronamaatregelen in vraag stellen: “Zo krijg je stijging”

De kans is groot dat we volgende week naar gemiddeld 1.000 covid-19-besmettingen per dag evolueren, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). ‘Het probleem is dat de maatregelen in vraag worden gesteld’, luidde het zondag in De Zevende Dag. ‘Oók door de overheid.’

Virologen noemen de felle stijging van het aantal nieuwe besmettingen (+38 procent) ‘verontrustend’. Uit de Sciensano-cijfers blijkt dat tussen 3 september en 9 september dagelijks gemiddeld 636 mensen besmet zijn geraakt, volgende week gaan we wellicht naar 1.000 per dag. ‘Een versnelling van de cijfers is geen goed teken’, aldus Steven Van Gucht van Sciensano. ‘Het zou moeten stabiliseren.’ Hij hamert op het belang van de maatregelen. ‘We zullen de discipline erin moeten houden.’

Maar daar knelt het schoentje, geeft viroloog Marc Van Ranst aan in De Zevende Dag op één. ‘De maatregelen die er zijn, zijn prima. Het probleem is dat ze nu in vraag gesteld worden. Er verschijnen overal opiniestukken, maar ook de overheid doet het. Zo creëer je het idee bij de bevolking dat het allemaal zo erg niet is en dat de maatregelen overdreven zijn. En zo krijg je weer een stijging.’

Contactopsporing

Volgens de viroloog is het niet ernstig om de doeltreffendheid van de maatregelen in vraag te stellen. ‘Het is heel simpel: als de maatregelen worden toegepast, dalen de cijfers. Als ze niet worden gevolgd, stijgen de cijfers - en heb je weer nieuwe maatregelen nodig.’ De jongste dagen was er veel te doen omtrent de mondmaskerplicht op scholen, bijvoorbeeld, maar ook de ‘bubbel’ en de verplichte quarantaine voor wie in contact gekomen is met een besmette persoon worden geregeld op de korrel genomen. Van Ranst beklemtoont dat het niét de maatregelen zijn die de economie schaden, maar wel het virus.

Volgende week wordt de lakmoesproef van de contactopsporing. ‘Als het aantal besmettingen de capaciteit van de contactopsporing gaat overstijgen’, verklaart Van Ranst ook nog, ‘dan heb je wel een probleem. Want dan bestaat de kans dat niet alle mensen bereikt gaan kunnen worden - dat gebeurt nu al niet - en kan je een verdere doorzetting krijgen van de epidemie.’

Jongeren

De ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens blijven al bij al redelijk laag, de besmettingen situeren zich momenteel vooral onder de jonge bevolking. ‘Als je kijkt naar de evolutie in Spanje, daar had je ook eerst besmettingen bij jongeren. En dan denkt men dat het zo gaat blijven, dat is niet zo. In delen van Frankrijk en Spanje zie je de besmettingen doorsijpelen van de jongere naar de oudere bevolking. En dan krijg je wel meer hospitalisaties en overlijdens. Dat is wat je wil vermijden.’