Manchester United-talent Mason Greenwood enkele dagen na schandaaltje bij Engeland opnieuw in opspraak door lachgas

Manchester United-youngster Mason Greenwood (18) is voor de tweede keer op enkele dagen negatief in het nieuws gekomen met zijn escapades buiten het veld. De spits, vorig seizoen goed voor tien Premier League-goals, werd gefilmd terwijl hij lachgas inhaleerde.

LEES OOK. Brandje bij de Engelsen nadat jonkies Foden en Greenwood bubbel breken door “vrouwen uit te nodigen op hun kamer”

Greenwood heeft inmiddels zijn verontschuldigingen aangeboden op de website van Manchester United. “Ik ben intussen gewezen op de gezondheidsrisico’s die het gebruik van lachgas met zich meebrengen en accepteer dat het zelfs maar proberen, zoals ik deed in deze oude beelden, een beoordelingsfout was. Ik vraag anderen mijn voorbeeld niet te volgen. Als achttienjarige leer ik nog elke dag. Deze week heb ik geleerd dat er voor mij hogere standaarden gelden door mijn carrière, en dat moet ik in de toekomst respecteren.”

Het gebruik van lachgas is niet verboden in Engeland, maar brengt desalniettemin gezondheidsrisico’s met zich mee. Afgelopen weekend mocht Greenwood samen met maatje Phil Foden de verplaatsing naar Denemarken niet meemaken omdat hij zich niet aan de coronavoorschriften gehouden had en twee IJslandse meisjes had uitgenodigd in het spelershotel.