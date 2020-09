Waarom Sciensano de lokale coronacijfers plots niet meer over 7 maar over 14 dagen bekijkt

Sciensano bekijkt de gemeentecijfers van het gemiddeld aantal coronagevallen per 100.000 inwoners voortaan over een periode van veertien dagen. Tot enkele dagen geleden was dat nog van zeven dagen. Sciensano benadrukt dat ze niet lakser zijn geworden. “We sturen wel degelijk een alert uit als we een plotse stijging zien in een gemeente”, zegt Steven Van Gucht.