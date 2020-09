4.000 deelnemers voor Grote Betoging voor Gezondheidszorg: “Geen kostenpost, maar een cruciale investering”

Brussel - Ongeveer 4.000 mensen zijn zondag afgezakt naar Brussel om een betere financiering van de gezondheidszorg te eisen. De betogers hebben zich, in bubbels van 400, verzameld rond het Centraal Station, op de Kunstberg en tot aan de Keizerslaan. Zowat alle actoren van de gezondheidszorg zijn vertegenwoordigd: artsen, verplegers en verpleegsters, vroedvrouwen, maar ook de patiënten, kinesitherapeuten, sociaal werkers en brandweerlui.

Omwille van de maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie waren de betogers verdeeld in tien bubbels van 400 personen. Volgens de politie verliep alles rustig. “De bubbels hebben we moeten verplaatsen om plaats te maken voor iedereen, en een aantal betogers had daarom begrepen dat het om een mars ging”, klinkt het bij de politie. “We hebben hen op de Keizerslaan moeten tegenhouden, maar dat heeft niet voor grote problemen gezorgd.”

Eisen

De betogers eisen een herfinanciering van de gezondheidszorg, en dat er een einde komt aan wat ze de vercommercialisering van de gezondheidszorg noemen. Er moet meer personeel komen, zodat de kwaliteit van de zorg kan verbeteren en er is een salarisverhoging nodig voor alle beroepen in de gezondheidszorg, klinkt het.

“Een einde aan de werkonzekerheid, een einde aan het gebruik van de particuliere sector door het uitbesteden van diensten, een verbetering van de werkomstandigheden”, gaat het verder. “We moeten het beroep van gezondheidswerken aantrekkelijker maken. Dat kan door een collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies, en een verbetering van de toegang tot verplegingsstudies en het beëindigen van het gebruik van stagiairs als vrije arbeidskrachten.”

De betogers pleiten ook voor een verlaging van de pensioenleeftijd, een herziening van de beheersnormen en een echt beleid van welzijn op het werk: “Een stopzetting van onmenselijk en autoritair beheer dat personeel en patiënten behandelt als cijfers en statistieken, en echte maatregelen ter bestrijding van de verschillende vormen van intimidatie en discriminatie.”

Foto: Photo News

Inspraak van patiënten en personeel

“Zowel patiënten als gezondheidspersoneel moeten betrokken worden bij alle belangrijke beslissingen over de sector”, gaat het verder. “Iedereen, ongeacht zijn sociale en/of culturele afkomst moet toegang hebben tot een waardige en humane gezondheidszorg voor iedereen.”

Ook een ontwikkeling van de zorg en eerstelijnszorg via het systeem van medische huizen, en een echte bescherming van het moederschap staan op het eisenlijstje.

Privatisering en vercommercialisering

“Al veel te lang zien we hoe de gevoerde politiek van privatisering en vercommercialisering ertoe leidt dat de sociale zekerheid afsterft en de gezondheidszorg in België achteruit gaat”, zeggen de betogers. “De corona-epidemie heeft de problemen die al gekend waren, enkel verscherpt en in de schijnwerpers geplaatst. Jarenlang is er gezegd dat de besparingen ‘noodzakelijk’ waren, terwijl de kloof tussen de zorgnoden en de beschikbare middelen enkel groter werd. Gezondheidszorg is geen kostenpost, het is een cruciale en noodzakelijke investering in de hele samenleving.”

“Als deze crisis iets heeft aangetoond, is het wel dat we de gezondheidszorg niet kunnen onderfinancieren zonder het risico te lopen haar te vernietigen”, gaat het verder. “We staan op dit moment voor een tweede golf van de epidemie terwijl de menselijke, financiële en materiële middelen waarover we beschikken om die het hoofd te bieden, beperkt zijn. Dagelijks zien we overlijdens en complicaties die vermeden hadden kunnen worden als we over voldoende personeel en materiaal zouden beschikken. Dagelijks zien we ook hoe een hoop mensen niet de zorg krijgen waar ze nood aan hebben, door hun precaire financiële situatie, door hun kwetsbaarheid, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken.”

Foto: Photo News

“Eisen gezondheidspolitiek op het niveau van dit land”

“We weigeren dat nog langer te aanvaarden”, klinkt het nog. “We eisen een gezondheidspolitiek die op het niveau is van een land met een van de hoogste bruto binnenlands producten ter wereld, een salarisverhoging, meer personeel, toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen en een versterking van de sociale zekerheid. De middelen daarvoor bestaan, als we minder besteden aan wapens, als we de fiscale fraude effectief aanpakken, als we de lonen van topmanagers beperken.”

In juli werd voor de federale gezondheidswerkers een salarisverhoging beloofd, maar dat zal voor de betogers niet volstaan om de achterstand in te halen die door jaren van budgettaire beperkingen is veroorzaakt.

Het zit de betogers ook hoog dat het hen zoveel moeite heeft gekost om toestemming te krijgen voor hun betoging: “Voor de economie en de consumptie werd de lockdown opgeheven maar voor de sociale strijd zou dat niet kunnen? We kennen de risico’s van deze epidemie, gisteren gingen we nog voorop in die strijd, zonder het nodige beschermingsmateriaal omdat onze regering de economie belangrijker vindt dan onze levens, vandaag komen we op straat met respect voor alle maatregelen”.