Charles Michel waarschuwt Britten: “Neem jullie verantwoordelijkheid, jullie geloofwaardigheid staat op het spel!”

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft de Britse regering zondag gewaarschuwd “haar verantwoordelijkheid te nemen” en het vorig jaar gesloten scheidingsverdrag met de EU volledig na te leven. Michel kwam zondag met zijn aansporing na een telefoongesprek met de Ierse premier Micheál Martin. De Britse premier Boris Johnson krijgt intussen een veeg uit de pan van twee van zijn voorgangers, John Major en Tony Blair.

Nadat de Britse regering afgelopen week met nieuwe wetgeving kwam die tornt aan gemaakte Brexit-afspraken, riep de Europese Commissie de Britten ook al op om deze plannen niet door te zetten. De EU zal anders niet aarzelen om de sancties in te zetten waarin het scheidingsverdrag voorziet.

Ook Michel richt de blik op Londen. De “internationale geloofwaardigheid van een Britse handtekening staat op het spel”, klinkt het via Twitter. Michel Barnier, Europees hoofdonderhandelaar bij de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk, voegt er op Twitter aan toe dat de eerdere akkoord rond Ierland en Noord-Ierland “geen bedreiging zijn voor de integriteit van het Verenigd Koninkrijk”.

Call with @MichealMartinTD



Withdrawal Agreement to be fully implemented, ensure peace & stability in Ireland & preserve the integrity of Single Market.



Time for UK Government to take its responsibilities.



International credibility of UK signature at stake #RuleOfLaw #Brexit pic.twitter.com/OUuyPUcbwa — Charles Michel (@eucopresident) September 13, 2020

Oproep van Blair en Major

In een gezamenlijke brief in The Sunday Times dringen de voormalige Britse premiers Tony Blair (Labour) en John Major (Conservatieve Partij) er zondag op aan het “schokkende” voornemen van hun opvolger Boris Johnson niet uit te voeren. Het nieuwe wetsvoorstel is volgens de twee “onverantwoordelijk, grondwettelijk niet juist, en in de praktijk gevaarlijk”.

Tony Blair & Sir John Major write in today’s @thesundaytimes: “When the Government renegotiated the Withdrawal Treaty, and urged MPs to pass it into domestic law, it did so in full knowledge of the consequences” https://t.co/5THsJy5yE9 pic.twitter.com/N7gGqaFcDA — Tony Blair Institute (@InstituteGC) September 13, 2020

De nieuwe Internal Market Bill (Interne Markt Wet) is bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het land in goede banen te leiden als EU-wetgeving straks niet meer van kracht is. De Britse regering komt met de wetgeving terug op afspraken over het handelsregime in Noord-Ierland. Londen wil dat Britse ministers eenzijdig bepaalde besluiten kunnen nemen om de handel tussen verschillende delen van hun land in goede banen te leiden.

De Ierse minister van Justitie, Helen McEntree, wijst zondag tot slot de beschuldigingen van Johnson af dat de EU met een blokkade van Noord-Ierland gedreigd heeft. Elke insinuatie over plannen die een nieuwe grens creëren, “is eenvoudigweg niet juist”. Premier Boris Johnson beschuldigde zaterdag de EU ervan met een voedselblokkade te hebben gedreigd tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland.