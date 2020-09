Vier horecazaken in Kortrijk moeten tijdelijk de deuren sluiten wegens inbreuken op coronamaatregelen

Kortrijk - Vier horecazaken in Kortrijk moeten een week sluiten na een derde inbreuk op de coronamaatregelen. Dat meldt de stad Kortrijk zondag. De inbreuken werden donderdag- en vrijdagnacht vastgesteld. Burgemeester Vincent Van Quickenborne hoopt dat de uitbaters van de tijdelijke sluiting gebruikmaken om hun zaak coronaproof te maken.

Naar aanleiding van de heropening van de horeca dokterden de stad Kortrijk en de politiezone Vlas een kaartensysteem uit. Het komt erop neer dat horecazaken een gele kaart krijgen bij hun eerste twee inbreuken op de maatregelen uit het ministerieel besluit. Als de politie een derde inbreuk vaststelt, volgt een rode kaart. Op dat moment kan al beslist worden om de horecazaak in kwestie voor de rest van de avond en nacht te sluiten.

Op basis van het politieverslag over de drie inbreuken kan de burgemeester ook overgaan tot een tijdelijke sluiting bij hoogdringendheid. “Als stad begrijpen we dat het niet altijd even eenvoudig is om de maatregelen te volgen en geven we onze mensen graag een tweede en zelfs een derde kans”, aldus Vincent Van Quickenborne. “Maar wie drie keer betrapt wordt op een inbreuk, heeft waarschuwingen genoeg gehad.”

De vier horecazaken zullen een week hun deuren moeten sluiten. “We hopen dat deze horecazaken deze tijdelijke sluiting zullen aangrijpen om hun zaak coronaproof te maken. Hetzij door de inrichting te veranderen en de regels beter te afficheren, hetzij door zich anders te organiseren of door betere afspraken te maken met hun personeel en hun klanten”, besluit de burgemeester van Kortrijk.