Indrukwekkende zandstorm overspoelt Turkse hoofdstad

De inwoners van het Turkse Polatli-district dat deel uitmaakt van hoofdstad Ankara, kregen zaterdag een zandstorm over zich heen. Polatli werd eerst langzaam ingepalmd, maar al snel verdween de volledige regio in de wolk van zand en stof. Volgens de gouverneur van de provincie Ankara raakten enkele inwoners gewond, maar vielen er geen dodelijke slachtoffers. Ook de schade aan gebouwen valt mee, al braken her en der brandjes uit door blikseminslagen. Het verkeer en het openbare leven in de regio viel zo goed als stil door de storm.