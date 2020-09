Opnieuw tal van arrestaties bij nieuw protest tegen Wit-Russische president Loekasjenko

De Wit-Russische politie heeft zondag ongeveer 250 mensen opgepakt bij nieuw massaprotest tegen de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko in de hoofdstad Minsk. De arrestaties vonden plaats in verschillende wijken, onder meer omdat ze vlaggen en andere symbolen van de oppositie en pancartes met “kwetsende” boodschappen meezeulden.

In de straten van Minsk zijn tal val agenten en soldaten zichtbaar, alsook arrestatiewagens. Zo zijn het Plein van de Onafhankelijkheid en de toegangswegen ervan afgesloten. Dat is ook het geval aan het belangrijkste regeringsgebouw.

Ook in andere Wit-Russische steden zijn er manifestaties. In Minsk alleen zou het gaan om tienduizenden betogers, ondanks het samenscholingsverbod. Het mobiel internet zou er tijdelijk onderbroken zijn, zodat demonstranten niet kunnen overleggen over de route van het protest.

Eerder op de dag raakte al bekend dat bij de vrouwenbetogingen de dag voordien 114 mensen opgepakt zijn. Duizenden vrouwen trokken de straat op in het land.

Al weken zijn er protesten en stakingen in Wit-Rusland tegen het regime van Loekasjenko aan de gang. De president, die al meer dan een kwarteeuw aan de macht is, stelt dat hij de presidentsverkiezingen van 9 augustus met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja zou 10,12 procent hebben gehaald. Volgens de oppositie is er echter op grote schaal met de stembusgang geknoeid.

