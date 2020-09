UGent-rector vraagt overheid om langetermijnvisie voor coronavirus: “Wat is het doel? Niemand die het weet of meedeelt”

Volgens Rik Van de Walle vertoont de Belgische overheid een manifest gebrek aan een langetermijnvisie op de aanpak van het coronavirus. Op Twitter roept de rector van de UGent dan ook op om meer en duidelijker te communiceren, en om een nieuwe Nationale Veiligheidsraad, “Nu!”.

Twee weken geleden werd een nieuw overheidsorgaan opgericht om de coronacrisis te bestrijden: Celeval, dat een duurzaam coronabeleid moest uittekenen. Maar het resultaat is voorlopig compleet onzichtbaar, aldus Van de Walle. “Vandaag worden we opnieuw geconfronteerd met cijfers die de verkeerde kant opgaan. Maar hóe verkeerd gaan ze die kant op? Dat kunnen we niet weten, omdat te weinig gegevens ter beschikking worden gesteld en geduid.”

Van de Walle vraagt zich ook af wat nu eigenlijk het doel is van onze overheden in de strijd tegen het virus. “Gedragswetenschappers vragen het al vele maanden, maar een antwoord is er nog steeds niet: wat is het doel? #FlattenTheCurve? #CrushTheCurve? Iets anders? Niemand die het weet of meedeelt. Nochtans vertellen wetenschappers ons: zonder helder doel geen duurzaam draagvlak.”

Straks gaan ook de deuren van de hogescholen en universiteiten weer open, stipt Van de Walle ook aan. “Als we ze open willen houden (en dat moéten we willen), wordt voldoende testen, adequaat opsporen en afzonderen wanneer dat nodig is, cruciaal.”

Oproep

Van de Walle roept de beleidsverantwoordelijken dan ook om meer en duidelijker te communiceren. “Zorg voor transparantie en toegang tot relevante data, laat weten wat u weet en niet weet. Ontwikkel een plan met concrete korte- en langetermijndoelstellingen. Koppel er concrete acties aan. Communiceer unisono. Kortom, kom tot een degelijk plan van aanpak. Is dat er vandaag nog niet en zal het er morgen ook nog niet zijn? Dat weze dan zo, maar laat tenminste klaar en duidelijk weten wat er wél is. Daarom: #NVRnu.”