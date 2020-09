Tuinarchitect (69) komt onder grasmachine terecht en overlijdt

Tienen - Een 69-jarige tuinarchitect uit Tienen is zaterdagavond om het leven gekomen nadat hij onder zijn grasmachine terecht was gekomen.

De man was zaterdag gaan werken bij iemand uit zijn familie. Bij thuiskomst in de Wulmersumsesteenweg wilde hij vermoedelijk kleine onderhoudswerken uitvoeren aan een kleine tractor waar een maaitoestel aan bevestigd was. “De precieze omstandigheden zijn niet helemaal duidelijk, maar we vermoeden dat hij het grasmachine op zijn zijde had gekanteld om het te reinigen of om iets te herstellen”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Het is echter omgevallen en de man kreeg het volle gewicht van het toestel op hem.”

Het was een familielid dat het slachtoffer rond 20 uur aantrof. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden enkel nog zijn overlijden bevestigen. De wetsdokter kwam ter plaatse en bevestigde dat het ging om een ongeval. “Er was geen sprake van kwaad opzet”, zegt Callewaert.