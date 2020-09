Belgen doen het meteen bij Leicester: nieuwkomer Timothy Castagne scoort op assist van Dennis Praet

De Leicester-Belgen hebben meteen hun visitekaartje afgegeven op de eerste speeldag van de Premier League. Op bezoek bij West Bromwich Albion scoorde nieuwkomer Timothy Castagne meteen bij zijn debuut op assist van Dennis Praet, goed voor de openingstreffer. Uiteindelijk werd het nog 0-3 na twee penalty’s van Jamie Vardy.

De rechtsachter was mee vooruitgeschoven in de zestien toen Praet de achterlijn haalde en de bal voor doel gooide. Castagne won daarop het luchtduel voor doel en kopte van dichtbij raak. 75 minuten lang was die treffer het enige verschil tussen de promovendus en de nummer vijf van vorig jaar, tot Jamie Vardy in het slotkwartier nog twee penalty’s mocht omzetten.

Foto: AP

Leicester is na de transfer van Castagne van Atalanta naar Leicester enkele weken geleden het Belgenclubje bij uitstek in de Premier League. Naast Praet en Castagne begon immers ook Youri Tielemans in de basis bij The Foxes op de eerste speeldag. Die laatste nam alle stilstaande fases voor zijn rekening bij de bezoekers.

Door de zege komt Leicester samen met Arsenal op kop op basis van doelpuntensaldo.