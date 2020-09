Supermodel Bar Refaeli veroordeeld tot lange werkstraf en zware boete voor fiscale fraude

Een rechtbank in Tel Aviv heeft het Israëlische supermodel Bar Refaeli zondag veroordeeld tot een werkstraf van negen maanden en een boete van meer dan 600.000 euro in een zaak rond fiscale fraude. In juli was ze in die zaak schuldig bevonden.

De 35-jarige Refaeli werd op 20 juli schuldig bevonden voor het afleggen van valse verklaringen over haar verblijfperiodes in het buitenland, om zo belastingen in Israël te ontwijken. Het model zei dat ze in de jaren 2009 en 2012 niet overwegend in Israël woonde, maar de rechtbank oordeelde anders. Haar moeder registreerde ten onrechte de appartementen van haar dochter onder verschillende namen.

Refaeli en haar moeder bereikten eerder een akkoord met het gerecht. Refaeli accepteerde een taakstraf van negen maanden, een boete van 2,5 miljoen sjekel (640.000 euro) plus nog eens de achterstallige belastingen. Dat akkoord werd zondag door een rechtbank in Tel Aviv goedgekeurd. Haar moeder Tzipi Refaeli werd veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf en een boete van 2,5 miljoen sjekel. Het supermodel zelf zal op 21 september starten met haar werkstraf.

Refaeli brak in 2007 door, toen ze het eerste Israëlische model op de cover van het tijdschrift ‘Sports Illustrated’ werd. Ze staat ook bekend om haar relatie met de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio, het koppel ging in 2011 uit elkaar.