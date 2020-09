Zes Greenpeace-militanten opgepakt in Zweedse haven

Foto: via REUTERS

De politie heeft zondag zes militanten van Greenpeace opgepakt nabij een raffinaderij in een haven in het westen van Zweden. Dat heeft de politie gemeld. Er is ook een eind gekomen aan de blokkade van de haventerminal door de milieubeweging.

“De Zweedse politie heeft zondag zes activisten van Greenpeace gearresteerd die zich op illegale wijze toegang hadden verschaft tot privaat havengebied. Drie betogers waren in kranen gekropen”, zo meldde politiewoordvoerder Peter Adlersson zondag.

Greenpeace besloot ook de blokkade op te heffen. Het schip Rainbow Warrior blokkeerde sinds donderdag de toegang tot de haventerminal van olieconcern Preem in Lysekil. De milieubeweging protesteert tegen de geplande uitbreiding van de raffinaderij. Die gaat de CO2-uitstoot van de site beduidend verhogen. Preem belooft minstens de helft te neutraliseren met CO2-opslag en het gebruik van hernieuwbare bronnen.

Greenpeace wil dat premier Stefan Lofven het project tegenhoudt. “We zitten in een ernstige klimaatcrisis. Onze premier moet het welzijn op lange termijn verzekeren en Parijs (het klimaatakkoord, nvdr.) boven Preem verkiezen”, luidt het in een mededeling van Greenpeace.

In juni had de Zweedse justitie het licht op groen gezet voor het project, maar de uiteindelijke beslissing komt de regering van Lofven toe. De sociaaldemocraat telt verscheidene groene ministers in zijn regering.