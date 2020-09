1.700 deelnemers voor virtuele Port of Antwerp Night Marathon

Burgemeester Bart De Wever liep zijn virtuele marathon in het Rivierenhof Foto: Nattida-Jayne Kanyachalao

Antwerpen - Er hebben dit weekend 1.700 sportievelingen deelgenomen aan de virtuele Port of Antwerp Night Marathon, zo is vernomen bij organisator Golazo. Lopers hadden de keuze uit drie afstanden, die ze in hun eigen buurt konden afleggen.

Normaal gezien zou zaterdagavond de eerste échte Port of Antwerp Night Marathon plaatsvinden, maar het coronavirus besliste er anders over. De organisatie besloot daarop om een virtuele versie aan te bieden, via de app MyTrace. Er waren drie afstanden: 10, 21 en 42 kilometer.

Deelnemers konden op zaterdag en zondag kiezen uit telkens drie startwaves en kregen onderweg beschrijvingen te horen van de highlights die ze normaal gezien op het echte parcours zouden passeren. Na afloop kregen ze hun tijden, hun ranking en een virtuele medaille.

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever trok zondag zijn loopschoenen aan en liep de marathon uit. De échte eerste editie van de Port of Antwerp Night Marathon werd verplaatst naar 11 september 2021.