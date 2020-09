In Frankrijk ging Stade Reims, met Thomas Foket en Wout Faes in de basis en Thibault De Smet op de bank, met 1-0 de boot in bij Angers.

Faes kreeg drie minuten voor rust rood na een te hoog geheven voet in het strafschopgebied. Bahoken miste de daaropvolgende penalty, maar scoorde tien minuten na rust toch de enige treffer van de middag. Reims telt na drie wedstrijden nog maar één punt in de Ligue 1 en kampeert daarmee in de onderste regionen.