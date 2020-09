Ajax wint met tien openingsduel van Eredivsie bij Sparta en Michael Heylen

Ajax is het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen met een magere zege. De Amsterdammers wonnen de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam, waar Michael Heylen de hele wedstrijd speelde, met 0-1.

De Braziliaanse aanwinst Antony maakte het enige doelpunt. Hij verraste doelman Benjamin van Leer in de 38e minuut met een afstandsschot. Ajax slaagde er de vorige drie seizoenen niet in om het eerste duel in de Eredivisie te winnen.

De bezoekers speelden ruim een uur met een tien man. Nicolás Tagliafico kreeg in de 28e minuut een rode kaart, nadat hij de bal tijdens een wilde sliding op een arm had gekregen.

Heracles, waar topschutter Cyriel Dessers in het tussenseizoen vertrok, begon het seizoen met een 2-0 zege tegen ADO Den Haag, waar Dante Rigo en Samy Bourard een basisplaats kregen.

FC Emmen tot slot, waar Sekou Sidibe als invaller twee minuten voor tijd zijn profdebuut maakte, verloor in eigen huis met 3-5 van VVV Venlo.