Proces van Britse vrouw in Iran op allerlaatste moment uitgesteld: “Ze wordt weer eens gebruikt als pasmunt”

In Iran is de start van een nieuw proces tegen de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe zondag op het laatste moment uitgesteld. Dat heeft haar echtgenoot Richard Ratcliffe meegedeeld. Zijn 41-jarige vrouw zit al vier jaar in een Iraanse cel na een veroordeling wegens spionage.

Zaghari-Ratcliffe werkte bij Foundation Thomson Reuters toen ze in april 2016 werd opgepakt tijdens een bezoek aan Iran. De Brits-Iraanse betoogde dat ze enkel op familiebezoek was, maar ze werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor spionage en samenwerking met een buitenlands netwerk dat het islamitische regime in Teheran wil omverwerpen.

Eerder deze week kregen Zaghari-Ratcliffe en haar advocaat volgens de Iraanse staatstelevisie een nieuwe aanklacht onder ogen. Over de precieze tenlasteleggingen raakte niets bekend, maar de vrouw, die sinds de uitbraak van de coronacrisis met een elektronische enkelband bij haar ouders in Teheran verblijft, zou naar verluidt nog eens tot tien jaar veroordeeld kunnen worden.

Haar man sprak over “een politieke coup van Iran”. Het Iraanse regime zou druk willen uitoefenen op de Britse regering om een oud financieel conflict met Londen over de levering van tanks te beslechten. Ook andere waarnemers vermoeden politieke motieven. Zaghari-Ratcliffe “wordt weer eens gebruikt als pasmunt”, kloeg het Britse socialistische parlementslid Tulip Siddiq zondag aan.