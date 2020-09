Alternatieve Open Monumentendag lokt 240.000 bezoekers en 50.000 digitale bezoekers

De 32e editie van Open Monumentendag lokte 240.000 bezoekers naar monumenten in heel Vlaanderen. Nog eens 50.000 mensen ontdekten het erfgoed via digitale weg, via onder meer podcasts en virtuele rondleidingen. Dat maakt de organisatie zondagavond bekend.

Er waren zondag activiteiten in 326 monumenten in 182 gemeenten in Vlaanderen. Het programma was een mix van wandel- en fietstochten, fysieke openstellingen en digitale belevingen. De organisatie moedigde iedereen aan om zoveel mogelijk in eigen buurt en met de eigen bubbel op pad te gaan om het evenement op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen. Zo stonden overal in Vlaanderen infoborden met QR-codes, zodat bezoekers met hun smartphone de geschiedenis achter bijzondere gevels en landschappen konden ontdekken.

“De reacties van bezoekers en lokale organisatoren doen ons besluiten dat Open Monumentendag 2020 een succes was”, klinkt het bij de organisatie. “De veiligheidsmaatregelen deden weinig af aan de erfgoedbeleving. Er werd gefietst, gewandeld en op sommige plekken zelfs gejogd. Er werden honderden QR-codes gescand en er werd virtueel binnen gekeken in monumenten in het hele land. Het coronavirus heeft de erfgoedsector hard getroffen. Laat Open Monumentendag daarom een uitnodiging zijn om ook de rest van het jaar te blijven genieten van erfgoed.”