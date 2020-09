Vader schenkt man die dochtertje (9) verkrachtte en vermoordde vergiffenis: “Je bent mijn broeder”

De vader van een Amerikaans meisje dat in 2014 verkracht en vermoord werd, heeft de dader vergiffenis geschonken in de rechtbank waar de man te horen kreeg dat hij de doodstraf kreeg.

Felecia WIlliams Foto: YouTube / WFLA News Channel 8

Felecia Williams (9) werd in mei 2014 opgevangen door een buurvrouw in Tampa Bay, in de staat Florida. In dat huis werd het meisje vervolgens verkracht en gewurgd door Granville Ritchie, de vriend van de buurvrouw. De man gooide het lichaam van het meisje daarna in een reiskoffer in de haven van Tampa, waar het drie maanden later teruggevonden werd.

Ritchie (41) werd vorig jaar al schuldig bevonden, maar kreeg vrijdag te horen dat hij de doodstraf kreeg.

Vergiffenis

De zitting werd een emotionele gebeurtenis toen Jerome Williams, de vader van het meisje, de moordenaar van zijn dochter toesprak. “Ik ben niet zoals de rest, broeder. Ik koester geen wraakgevoelens tegenover jou. Op het pad dat voor je ligt ga je God nodig hebben. Ik vergeef het je. Ik vergeef het je, broeder. Zo sterk is mijn God. Ik zit hier met een glimlach en geen haat. Je bent mijn broeder. Je hebt een fout gemaakt. Nu heb je de tijd om vergiffenis te vragen aan God.”

Jerome Williams spreekt de moordenaar van zijn dochter toe. Video: YouTube / WFLA News Channel 8

Felecia Demerson kon de dader geen vergiffenis schenken, maar ook zij sprak tijdens de zitting. Daarbij toonde ze een dekentje met een afbeelding van dochter dat ze bij zich draagt waarin ze zichzelf kan wentelen als haar verlies haar overweldigt.

De moeder van Felecia Video: YouTube / WFLA News Channel 8