Toby Alderweireld gaat met Tottenham thuis meteen onderuit tegen Everton

Tottenham ging in zijn eerste competitiewedstrijd thuis meteen de boot in tegen Everton, dat verdiend won met het kleinste verschil. De Spurs hadden wel kansen, maar Everton-doelman Pickford kwam enkele keren goed tussen. Na de teleurstellende zesde plaats van vorig seizoen, start Tottenham het nieuwe seizoen dus meteen in mineur. Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd.