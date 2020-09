Steekpartij na discussie over caférekening in Middelkerke

Middelkerke - De uitbater van een horecazaak in Middelkerke is zaterdagavond met een scherp voorwerp verwond tijdens een discussie over een rekening. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachten konden niet ingerekend worden.

De feiten speelden zich in de nacht van zaterdag op zondag af in een horecazaak op de Zeedijk in Middelkerke. De uitbater van de cocktailbar kreeg het kort voor middernacht aan de stok met twee klanten. De discussie over een rekening mondde uit in een schermutseling, waarbij achteraf bleek dat de uitbater aan zijn rug gewond was geraakt door een scherp voorwerp. Mogelijk ging het om een stuk glas.

Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar van levensgevaar was geen sprake. De twee andere personen verlieten de plaats van de feiten voordat de politie hen kon oppakken, meldt het parket.

De politie bakende na de feiten onmiddellijk een zone af om alle mogelijke sporen te vrijwaren. Het labo kwam ter plaatse voor het sporenonderzoek.