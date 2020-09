45 mensen aangehouden bij verboden protestmars in “belegerde stad” Mechelen

Mechelen - In het centrum van Mechelen is zondag alles rustig gebleven. Van de vele duizenden die via Facebook hadden toegezegd om te komen deelnemen aan de protestmars van Vlaams Front, zijn er slechts een 150-tal komen opdagen. “Na aanmaning door de politie zijn de meesten vrijwillig vertrokken. Vijfenveertig mensen werden administratief aangehouden”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).

In het centrum van Mechelen was zondag een grote politiemacht aanwezig voor de verboden protestmars. De ondergrondse parkings Grote Markt, Kathedraal en Veemarkt bleven dicht, en er reden ook geen bussen van De Lijn in het centrum van de stad. Er gold een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen, en de politie voerde identiteitscontroles uit op alle toegangswegen naar de stad en aan het station. Een politiehelikopter hield alles vanuit de lucht in de gaten.

Link met racistische betoging in Oostende

Het stadsbestuur had op 1 september vernomen dat er in Mechelen een grote protestmars gepland werd. Die bleek een duidelijke link te hebben met de niet-toegelaten manifestatie van eind augustus in Oostende, waar racistische slogans werden geroepen. De organisatie kon geen plan van aanpak voorleggen om de betoging op een veilige wijze te laten verlopen.

Het stadsbestuur gaf dan ook geen toelating. Via sociale media werd echter opgeroepen om ondanks het verbod toch naar Mechelen te komen. Een oproep die ook “geliket” werd door verschillende harde kernen van voetbalsupporters.

“Ontradende communicatie heeft duidelijk gewerkt”

Het stadsbestuur had dan ook aangekondigd dat de politie streng zou optreden als er toch mensen zinnens waren om te komen betogen. “Die ontradende communicatie heeft duidelijk gewerkt. Er zijn veel minder deelnemers naar Mechelen afgezakt dan op sociale media werd aangekondigd en er waren ook minder betogers dan bij de manifestatie in Oostende, waar eind augustus een vierhonderdtal mensen aan deelnamen”, zegt de burgemeester.

De politie was zondag massaal aanwezig in Mechelen en kon snel en flexibel ingrijpen, waardoor alles rustig is gebleven. “Het was Open Monumentendag, er was veel volk in de binnenstad en de terrasjes zaten vol. Ik ben een tevreden burgemeester”, aldus Vandersmissen.

Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods