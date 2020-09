Faïz Selemani ontbreekt bij Kortrijk wegens COVID-19

Faïz Selemani zit niet in de selectie van KV Kortrijk voor de wedstrijd tegen Moeskroen. De Comorees testte eind vorige week positief op het coronavirus en ging zeven dagen in quarantaine. Afgelopen vrijdag volgde een nieuwe test, de resultaten van gisterenavond tonen aan dat de winger nog altijd positief test op het virus. Hij moet dus wederom zeven dagen in quarantaine en wordt op 18 september opnieuw getest.

Zijn afwezigheid is een streep door de rekening van Kortrijk. In de oefenwedstrijd tijdens de break was Selemani de beste man op het veld en ook in de vorige competitiematch tegen Cercle Brugge forceerde hij de winning goal met zijn assist. Hij groeide naar zijn beste niveau. Kortrijk kan echter wel weer een beroep doen op Julien De Sart, die dus in zijn plaats in de basis zal verschijnen. Ook Terem Moffi neemt zijn plek weer in vooraan.