Libische betogers steken zetel van regering in Benghazi in brand

In de Libische stad Benghazi hebben betogers zondag de zetel van de parallelle regering in brand gestoken, zo is vernomen bij een bron van het lokale ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is heel wat materiële schade aangericht.

De politie en de brandweer zijn snel ter plaatse gekomen om het vuur te bedwingen. De vlammen hebben wel de hoofdingang van het gebouw verwoest, aldus de bron.

In al-Marj, een honderdtal kilometers ten oosten van Benghazi, hebben politieagenten schoten gelost om een manifestatie uiteen te drijven. De betogers hadden zich een weg naar het politiecommissariaat van de stad gebaand.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de regering van generaal Khalifa Haftar heeft de manifestanten in de oostelijke steden opgeroepen om “het recht op vreedzaam betogen te respecteren” en “geen staatsbezittingen te beschadigen”.

Het olierijke Libië wordt verscheurd door een conflict tussen twee rivaliserende regeringen: die van Haftar in het oosten en de internationaal erkende regering onder leiding van Fayez al-Sarraj in de hoofdstad Tripoli. Beide partijen kondigden in augustus afzonderlijk een staakt-het-vuren en verkiezingen aan.