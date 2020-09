Sprankel hoop na 40 jaar oorlog: Afghaanse regering en taliban starten onderhandelingen

Er is wellicht enige hoop voor het door oorlog verscheurde Afghanistan. Zaterdagmorgen zijn in de Qaterese hoofstad Doha vredesgesprekken opgestart tussen de taliban en de Afghaanse regering — voor de allereerste keer in de geschiedenis. Maar waarnemers én de betrokken partijen zijn er zich terdege van bewust dat de onderhandelingen bijzonder moeizaam zullen verlopen. Zelfs over de plek van de vlagjes op de tafels van de delegaties is vooraf urenlang gepalaverd.