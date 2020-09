China bouwt stad die coronaproof is

De Spaanse architect Vicente Guallart heeft een ontwerp gemaakt van een wijk die volkomen coronaproof is, met serres om groenten te kweken, tot ruimtes waar iedereen altijd en overal genoeg afstand kan houden van de medebewoners. China wil de nieuwe stad Xiong’an, ten zuiden van Peking, helemaal aanpassen en bestand maken tegen een eventuele lockdown. Het ontwerp van Guallart zal daarvoor gedeeltelijk model staan.

Vicente Guallart woont en werkt in Barcelona en werd begin maart gedwongen om zoals al zijn landgenoten binnen te blijven. Hij begon met het uittekenen van een ideale lockdown-stad omdat hij merkte dat de huidige inrichting van een stad de gevolgen van zo’n lockdown veel te ingewikkeld maakte.

Foto: © Guallart Architects

Daarom heeft Guallart in zijn ontwerp op alle gebouwen serres voorzien die ervoor moeten zorgen dat de wijk geen problemen krijgt met de voedselvoorziening. De gemeenschappelijke binnenplaats is groot genoeg voor nog meer serres en fruitbomen. Er zijn ook zonnepanelen op de daken en een manier om water te recycleren. Elk appartement heeft een groot balkon met voldoende plaats voor social distancing.

In de wijk zijn er zwembaden, supermarkten, scholen en een brandweerstation, zodat er geen reden is voor de bewoners om de wijk te verlaten. Overal zijn er ook kleine kantoortjes met 3D-printers, om spullen voor het dagelijkse gebruik printen.

De Chinese president Xi Jinping noemt Xiong’an “de nieuwe standaard voor het tijdperk na Covid-19”. Het totale project zal enorm duur zijn: omgerekend zo’n 464 miljard euro. Het is de bedoeling dat de stad in 2022 af is.