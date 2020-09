Onze natuur doet het beter dan de rest van de wereld, maar deze dieren kregen wél klappen

De natuur in België is er beter aan toe dan in de rest van de wereld. Dat blijkt uit de Living Planet Index die vandaag wordt voorgesteld. Maar dat het daarom góéd gaat, is veel gezegd. Liefst 283 diersoorten zijn onder de loep genomen, en hun populatie is met 0,2 procent toegenomen sinds 1990. Maar terwijl het aantal sprinkhanen en libellen toeneemt, krijgen de vogels zware klappen. Vooral in bossen en landbouwgebieden gaat het slecht.