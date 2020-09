Verschillende zware ongevallen met motorrijders in Wallonië

In de provincie Namen hebben zondag op verschillende plaatsen ongevallen met motorrijders plaatsgevonden.

In Cerfontaine liet een 54-jarige motard daarbij het leven, meldt het parket van Namen. Het dodelijk slachtoffer zou in een bocht van de rijstrook zijn gereden. Hij reed eerst tegen een busje dat uit de tegenovergestelde richting kwam en vervolgens tegen een lantarenpaal.

In de gemeente Hastière, werd een motorrijder in kritieke toestand per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer maakte deel uit van een groep van een twintigtal Nederlandstalige motards.

Ter hoogte van Golinvaux in de buurt van Ciney raakte een 74-jarige motorrijder zwaargewond bij een frontale botsing.

Bij nog een groep motorrijders raakte een man zwaargewond toen hij tegen een andere motard reed. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Luik.