Eerste overwinning van het seizoen voor Westerlo

Westerlo heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. Op het veld van leider Seraing won het met - Voor de rust bleef een doelpunt uit. Maar in de tweede helft zetten de Kemphanen de wedstrijd naar hun hand. Lukas Van Eenoo trapte de bezoekers op voorsprong. Invaller Igor Vetokelde telde leider Seraing uit.

Nader Ghandri keek geschorst toe en werd vervangen door Pietro Perdichizzi. Voor de ex-speler van Union was het na blessureperikelen zijn eerste competitiewedstrijd in het shirt van Westerlo. Bob Peeters wijzigde zijn ploeg nog op drie plaatsen. Diep in de spits kreeg Ambroise Gboho de voorkeur op Igor Vetokele. Kurt Abrahams (met het rugnummer 8 van de vertrokken Guillaume De Schryver) en Christian Brüls kwamen opnieuw in het elftal. Voor Fabien Antunes, ruim twee weken geleden basisspeler tegen Union, was er in het Stade du Paray zelfs geen plaats meer op de bank.

Veel fouten

De wedstrijd begon met twee ploegen die druk vooruit zetten. De onverwachte leider Seraing wilde laten zien dat het geen eendagsvlieg was. Westerlo snakte naar een eerste overwinning na twee opeenvolgende gelijke spelen. Het resulteerde in veel duels, middenveldspel en geregeld ook fouten. Waardoor het spel net iets te veel stil lag.

Halfweg de eerste helft kreeg een knappe individuele actie van Brüls in het strafschopgebied geen verlengstuk. In de 28ste minuut redde doelman Berke Özer een poging van dichtbij van linksback Kulota. Voor de rust zorgde een bedrijvige Brüls opnieuw voor twee wapenfeiten: zijn vrije trap ging over (36’) en een poging van op afstand net naast (44’).

Tweede helft

In het begin van de tweede helft lieten de bezoekers zich bijna verrassen. Na een heet standje voor het doel van Özer werd de bal in extremis in hoekschop verwerkt. De reactie van Westerlo volgde prompt. Eerst was er appel voor handspel en na een indraaiende vrije trap van Van Eenoo werd scheidsrechter Bert Put opnieuw belaagd voor een fout in de zone van de waarheid. De man in het zwart wuifde het weg.

Van Eenoo liet het niet aan zijn hart komen. Hij rukte op en waagde zijn kans. Zijn schot week lichtjes af en doelman Dietsch was er aan voor de moeite. Westerlo controleerde de wedstrijd en de ingevallen Igor Vetokele bezegelde al snel na zijn invalbeurt het lot van Seraing. Hij werd op rechts weg gestuurd en met een schuiver in de linkerhoek verdubbelde hij de score.

SERAING: Dietsch, Swers, Faye, Boulenger, Kilota, Bernier, Sabaouni, Lahssaini, Jallow, Mikautadze, Gueye

WESTERLO: Özer, Remmer, Biset, Soumah, Perdichizzi, Mabea, Abrahams, Keita, Brüls, Van Eenoo, Gboho

VERVANGINGEN: 62’ Gueye door Ndiaye, 70’ Sabaouini door Pierrot, 70’ Mikautadze door Al Badaoui, 75’ Gboho door Vetokele, 87’ Abrahams door Ephestion, 90’ Dierckx door Brüls

DOELPUNTEN: 63’ Van Eenoo 0-1, 82’ Vetokele 0-2

GELE KAARTEN: 31’ Faye, 50’ Gueye, 61’ Brüls, 74’ Ndiaye, 90’ Dierckx

SCHEIDSRECHTER: Put

Bart D’haene