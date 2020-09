Eén jaar na open brief van rolstoelgebruiker: “Er is niets veranderd bij de NMBS, ik voel me nog steeds een reiziger derde klasse”

/ Gent -

Een jaar geleden schreef Kurt Vanhauwaert de NMBS een open brief. Hij klaagde aan hoe hij als rolstoelgebruiker een “reiziger in derde klasse” was. De brief werd massaal opgepikt, kreeg enorm veel media-aandacht en de NMBS maakte mooie beloftes. Een jaar later viert de brief van Kurt zijn eerste verjaardag. “Ik voel me nog steeds een reiziger derde klasse, en het is op bepaalde vlakken zelfs erger geworden.”