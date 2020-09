In Sint-Truiden zijn zondag de coronaslachtoffers herdacht met een ingetogen plechtigheid. Het meest aangrijpende moment was de getuigenis van de tienjarige Lorenzo over zijn overleden opa.

Lorenzo kreeg iedereen stil tijdens de plechtigheid in Sint-Truiden. Hij vertelde over het verlies van zijn grootvader: “Lieve opa, ik mis je zo. Samen gingen we dit jaar 100 jaar worden. Ik 10 jaar in ...