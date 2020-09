‘Sexting-gate’ van BV’s doet ook andere slachtoffers praten

De getuigenissen van Peter Van de Veire en Sean Dhondt, nadat naaktbeelden van hen zonder hun toestemming op sociale media werden gepost, hebben wat losgemaakt bij andere slachtoffers van sexting. Tele-Onthaal merkte de afgelopen dagen een opvallende toename van het aantal oproepen over dat thema.

Tele-Onthaal heeft sinds vrijdag een dertigtal oproepen geregistreerd van slachtoffers van sexting of wraakporno. “De telefoon staat niet roodgloeiend, maar het is wel bijzonder opvallend. Door de bank genomen krijgen we maar af en toe iemand aan de lijn die geconfronteerd is met het ongewenst verspreiden van naaktbeelden. Maar sinds de zaak van de drie mannelijke BV’s die er slachtoffer van werden in het nieuws is, is er duidelijk een drempel weggevallen”, zegt Tele-Onthaalcoördinator Jennifer Pots.

Hefboom

Child Focus-CEO Heidi De Pauw zei vorige vrijdag nog dat ze hoopte dat sexting-gate, waarbij naaktfoto’s en -video’s van Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt ineens de sociale media overspoelden, het probleem bespreekbaar zou maken. Dat is duidelijk het geval, zegt Jennifer Pots.

“Sommige mensen zeggen aan de telefoon letterlijk dat ze door de aandacht voor deze zaak ook uit de kast willen komen. Een oproeper zat er al decennialang mee, zei ze. Nog van voor er sprake was van sociale media. De vrouw op leeftijd heeft al die tijd gezwegen, maar getuigde bij onze operator dat ze er nu eindelijk durft over spreken. Sexting-gate is echt een hefboom voor sommige slachtoffers. Dat valt alleen maar toe te juichen.”

Tele-Onthaal luistert in eerste instantie naar de verhalen, zegt Pots. “Doordat we zo laagdrempelig zijn — een telefoontje volstaat — en 24/7 een luisterend oor bieden in alle vertrouwen en anonimiteit, zijn wij vaak de allereersten tegen wie die slachtoffers hun verhaal durven doen. Als het nodig is, verwijzen we door naar de hulpverlening, maar vaak stellen we vast dat gewoon het hart luchten in eerste instantie al voldoende is.”

Snaar geraakt

Sinds de getuigenissen van Peter Van de Veire en Sean Dhondt op de radio, begon de telefoon te rinkelen bij Tele-Onthaal, zegt Jennifer Pots. “Een tiental oproepen per dag. Dat is maar een klein deel van wat we elke dag binnenkrijgen - 300 oproepen doorgaans - maar het geeft wel aan dat er een snaar is geraakt. De ampleur van het aantal oproepen dat we kregen naar aanleiding van de zaak-De Pauw heeft het nog niet. Maar we kunnen niet ontkennen dat het wel degelijk zijn invloed heeft op slachtoffers van ongewenste sexting.”

Wie met vragen zit over dit onderwerp kan bij Tele-Onthaal terecht op het telefoonnummer 106, of via de chat op tele-onthaal.be.