“Bölöni moet zich schikken naar de kwaliteit van zijn spelers”

In het weekend dat zowat elke topclub opstond, bleef er eentje in het moeras steken. Net eentje waarvoor dat in het belang van het Belgisch voetbal niet zou mogen. AA Gent speelt morgen in de voorronde van de Champions League al zijn eerste wedstrijd van het jaar. Een wedstrijd die het altijd zou moeten winnen.

Club Brugge, Antwerp en Anderlecht deden wat ze tot hiertoe veel te weinig deden: winnen. Zij zitten na een twijfelachtige start nog op zijn minst in de middenmoot, goed genoeg geplaatst om aan te pikken met de kopgroep. AA Gent bengelt Egan Bernal-gewijs aan de staart. Een favoriet die door het ijs zakt.

Nu wordt de nederlaag tegen Eupen omschreven als een verlies tegen een degradatiekandidaat, maar dat is kort door de bocht. Eupen zal dit seizoen niet tegen de degradatie vechten. Het heeft zelfs het potentieel om in de eerste helft van de rangschikking te eindigen en de topclubs te vervelen in de onderlinge duels. Anders dan andere jaren werd er op een evenwichtige manier een spelerskern samengesteld.

Dat gebeurde in Gent ook. Voor trainer Laszlo Bölöni is er toch reden om wat extra versterkingen te vragen. Om zijn 4-3-3-systeem te spelen en niet het 4-4-2-systeem waarvoor die spelers werden aangetrokken. Bölöni wil er typische flankspelers bij, maar die werden niet of nauwelijks gehaald.

Het is duidelijk dat de Roemeense coach niet meer bij Antwerp aan de slag is. Daar krijgt sportief directeur Luciano D’Onofrio de kriebels van dergelijke publieke verklaringen van zijn coach. Het kostte Johan Boskamp ooit zijn baan na vier speeldagen, toen beiden nog samen bij Standard werkten. De voorbije jaren bij Antwerp heeft Bölöni die klaagzang in de Bosuil nooit aangeheven.

Ook nu lijkt het weinig waarschijnlijk dat de Gentse voorzitter Ivan De Witte aan de wensen van Bölöni tegemoetkomt. De Witte deed in de zomer al tien aankopen. Het zal toch niet zo zijn dat na het ontslag van Jess Thorup door de preses aan Bölöni werd beloofd dat hij er nog enkele spelers bij zou krijgen? Om zijn systeem te spelen?

Foto: gianni barbieux

Een topcoach moet ook flexibel zijn. Je kunt als trainer wel een visie hebben over hoe voetbal moet worden gespeeld, maar je bent gebonden aan de beperkingen van je spelers. Dat is slecht nieuws voor trainers die zichzelf overschatten. De specifieke kwaliteiten van de spelers bepalen niet alleen de tactiek, maar ook het resultaat. Dat is altijd heilig, in het geval van AA Gent meer dan ooit.