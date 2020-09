Als er zelfs geen plaats is voor een goeie Verschaeren: Anderlecht-coach Vincent Kompany kiest nu toch iets meer voor ervaring dan eigen jeugd

Vincent Kompany won tegen Cercle zijn eerste match als coach: 2-0. Hij deed dat met drie verstotelingen (Vranjes, Bakkali, Trebel) in de basis en slechts twee eigen jeugdspelers (Sambi en Doku). Het publiek riep wel om Verschaeren, die uiteindelijk sterk inviel, maar Vince The Prince moet zich niet verplicht voelen om altijd en overal veel eigen jeugd op te stellen. Jonkies worden ook beter als ze goed omringd zijn.

De Anderlecht-fans waren weer welkom in het Lotto Park, maar het was even slikken toen ze het wedstrijdblad zagen. Geen Killian Sardella in de defensie, maar Ognjen Vranjes. Geen Anouar Ait El Hadj op ...