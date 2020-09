Club Brugge is weer de oude, met dank aan de fans, Hans Vanaken en de spitsen

Club Brugge heeft weer kleur. In zijn eerste wedstrijd met publiek was Hans Vanaken de oude, scoorden twee twijfelende spitsen een doelpunt en zag een geëmotioneerde Philippe Clement zijn ploeg weer met de top van de rangschikking aanknopen. De Club-trainer was zo eerlijk (en zo slim?) om de 9.200 aanwezige Club-fans tot de sterren van de avond uit te roepen.