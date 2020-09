Beerschot-middenvelder Ryan Sanusi (28) is enige jeugdspeler van de club in basisploeg Losada: “Fans zullen ons extra energie geven”

Het bestuur van Beerschot heeft al meermaals de ­ambitie uitgesproken om op lange termijn een A-kern samen te stellen met ­minstens dertig procent eigen jeugdspelers. Momenteel is Brian De Keersmaecker de enige die de overstap van de jeugd naar de elite heeft kunnen maken. Ryan Sanusi (28) is dan weer – na enkele omzwervingen – de enige jeugdspeler met een basisplaats.

We hadden zaterdagmiddag een afspraak met Ryan Sanusi in de kantoren aan de ingang van het Olympisch Stadion. Maar de Axel Witsel van het Kiel kwam niet ­opdagen. “Duizendmaal sorry, ik was onze afspraak ...