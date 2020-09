Resultaat coronatest laat soms dagen op zich wachten: 18.000 Belgen nodeloos lang in quarantaine

Zo’n 18.000 Belgen hebben de voorbije twee weken langer dan 24 uur moeten wachten op het resultaat van hun Covid-test. Omdat ze verplicht in quarantaine moesten blijven, misten ze bij een negatief resultaat werk- of schooldagen zonder dat dat nodig was geweest. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

Er duiken de laatste weken veel verhalen op van mensen die dagenlang moeten wachten op het resultaat van hun Covid-test. Zowel op sociale media als in de mailbox van Het Laatste Nieuws worden wachttijden van drie tot vijf dagen gerapporteerd, schrijft de krant.

Om na te gaan hoe groot het probleem is, analyseerde het dagblad de cijfers die de overheid dagelijks vrijgeeft over het aantal uitgevoerde testen in alle labo’s. Wat blijkt? De voorbije 14 dagen zijn bijna 18.000 resultaten van Covid-testen niet binnen de 24 uur doorgegeven aan de huisarts, terwijl gemiddeld zowat 98 procent van de resultaten negatief is. 24 uur is de deadline die de overheid aan de labo’s heeft opgelegd.

“Het gaat om een kleine minderheid die dat nog niet haalt”, merkt minister van Testen Philippe De Backer (Open VLD) op. “Maar omdat we intussen zoveel testen doen, zijn dat in absolute aantallen veel mensen die langer dan één dag moeten wachten.” Volgens De Backer is de situatie “wel al fors verbeterd tegenover enkele weken geleden”. Midden augustus kondigde de minister in de Kamer aan dat hij labo’s die systematisch te traag hun resultaat verstuurden een sanctie zou opleggen. En dat heeft effect gehad. Werden begin augustus gemiddeld 13 procent van de resultaten te laat verstuurd, dan is dat nu teruggevallen tot 5 procent.