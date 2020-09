Dagrecord van 6 september al gesneuveld: wereldwijd 307.000 nieuwe besmettingen op een dag tijd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zondag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in 24 uur gemeld. In een dag tijd zijn er wereldwijd 307.930 infectiegevallen bijgekomen. De grootste toenames zijn ook ditmaal geregistreerd in India, de Verenigde Staten en Brazilië. Volgens de WHO nam het dodental met 5.537 toe tot in totaal 917.417.

In totaal zijn wereldwijd al meer dan 28,6 miljoen infecties geregistreerd. De koplopers in absolute cijfers zijn India, de VS en Brazilië. Op de vierde plaats staat Spanje met ongeveer 12.000 nieuwe besmettingen binnen één dag. Volgens de statistieken van de WHO zijn wereldwijd nu al meer dan 917.000 mensen overleden.

Het laatste dagrecord dateerde van 6 september. Toen werden 306.857 besmettingen bevestigd.

De coronasite van WorldOmeter, die de binnenkomende gegevens real time verwerkt, gaf vrijdag al door dat het gevreesde virus mondiaal in één etmaal 310.692 nieuwe slachtoffers had gemaakt. Bij deze Amerikaanse statistici stond het sterftecijfer zondagavond laat op 927.141. In de VS zijn nu bijna 200.000 patiënten overleden aan COVID-19.

Israël opnieuw in lockdown

Om de stijgende cijfers te drukken heeft de Israëlische premier Netanyahu een nieuw lockdownregime afgekondigd. Volgens het nieuwe regime mogen in vrije lucht tot twintig mensen bijeenkomen. Binnenskamers zijn bijeenkomsten met maximaal tien mensen toegestaan. “Dit is het moment om op te treden”, zei Netanyahu. Het land wordt de eerste ontwikkelde economie ter wereld die opnieuw zo’n drastische maatregelen neemt om de tweede golf te stoppen. Israël kampt net als andere landen met een tweede golf van infecties. Het aantal besmettingen per dag overschreed deze week de kaap van 4.000. Dat is de eerste keer sinds het coronavirus in februari het land bereikte.

De lockdown-maatregelen worden van kracht vanaf vrijdag, net voor het joodse Nieuwjaar op 19 september, en duren tot 9 oktober. Voorstanders in de regering vreesden dat familiefeesten voor het joodse Nieuwjaar, de gebedsdiensten op Jom Kipoer op 27 september, en de vele bijeenkomsten tijdens het Loofhuttenfeest het virus nog meer zou doen verspreiden. Yaakov Litzman, een minister van een ultra-orthodoxe coalitiepartner, nam eerder op de dag dan weer ontslag uit onvrede over het feit dat de gelovigen niet zonder beperkingen zouden kunnen bidden in de synagoges op Jom Kipoer.