Neymar beschuldigt Marseille-verdediger van racisme: “Spijt dat ik hem niet in het gezicht geslagen heb”

Een wedstrijd met veertien gele en vijf rode kaarten en een tweede competitienederlaag op rij: PSG ging niet bepaald wervelend van start in de Franse Ligue 1. Het zit ook sterspeler Neymar vrij hoog. Hij was een van de vijf spelers die uitgesloten werd tegen Olympique Marseille en foeterde nadien op social media waarom hij die rode kaart incasseerde. Hij beschuldigt tegenstander Alvaro Gonzalez van racisme.

Tegen Marseille gingen de Parijzenaars met 0-1 onderuit, maar toch ging vooral de hoge kaartenlast over de lippen op de tweede speeldag. Ook Neymar moest in het slot vroegtijdig gaan douchen. Hij gaf zijn tegenstander Gonzalez een tik, maar daar had de Braziliaan naar eigen zeggen een goede reden voor. Gonzalez zou hem racistisch bejegend hebben tijdens de wedstrijd.

“Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik deze klootzak niet in zijn gezicht heb geslagen”, reageerde Neymar na de wedstrijd furieus op Twitter.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Neymar gaf de VAR gelijk om hem een rode kaart te geven na zijn reactie maar vindt dat er ook naar andere zaken moet gekeken woren. “Mijn tik was duidelijk voor de VAR, maar ik wil ook dat er wordt gekeken naar de racist die mij een ‘aapklootzak’ heeft genoemd”, gaat hij verder. “Wat gebeurt er dan? Ik doe een rainbow flick (een passeerbeweging, nvdr.) en jullie straffen me. Voor een klein tikje word ik weggestuurd. Maar wat gebeurt er met racisten? Wat nu?”

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Foto: EPA-EFE