Terug uit rode zone? Gratis Corona-test mogelijk op Brussels Airport

Op Brussels Airport is maandagochtend een COVID-19-testcentrum opengegaan. Passagiers die terugkeren uit een rode zone kunnen zich er na aankomst laten testen en krijgen binnen de 24 uur het testresultaat. Eind september, wanneer er op de luchthaven een labo zal opengaan, zullen sneltests mogelijk zijn met resultaat binnen de 3 uur.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister Philippe De Backer, bevoegd voor de taskforce Testing, kwamen een kijkje nemen bij de opening van het testcentrum op de luchthaven.

De Backer roept reizigers op om er gebruik van te maken. “Tachtig procent van de mensen die uit een rode zone terugkomen, laten zich vandaag al testen in een triagepunt. We hopen nu de laatste 20 procent te overtuigen om zich op de luchthaven te laten testen, want er is geen enkele reden om het niet te doen. We maken het systeem zo laagdrempelig mogelijk.”

Foto: Photo News

Momenteel zijn de resultaten van de coronatests binnen de 24 uur gekend. Vanaf eind september, wanneer ook het mobiele lab dat de analyses ter plaatse uitvoert op een tiental meter van het testcentrum geïnstalleerd zal zijn, zal het testresultaat al binnen de 3 uur beschikbaar zijn. Het gaat om PCR-tests, waarbij een staal wordt afgenomen in de neus.

Het testcentrum bevindt zich net buiten de vertrekhal. Het is een initiatief van Brussels Airport Company, dat een buitenterrein aanbiedt aan Ecolog, een internationale speler, actief in logistiek en crisisbeheer. Ecolog heeft het opgebouwd, baat het uit, neemt de hele investering op zich en probeert die terug te winnen via het geld dat reizigers voor het testen betalen. De federale overheid komt via het Riziv tussenbeide - tests voor Belgen die uit een rode zone terugkomen zijn gratis. Vertrekkende passagiers die dat willen, kunnen ook in het testcentrum terecht. Zij betalen de volle pot.