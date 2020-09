Franse en Zweedse laboratoria bevestigen: Russische opposant Navalny vergiftigd met novitsjok

Enkele gespecialiseerde laboratoria in Frankrijk en Zweden hebben onafhankelijk van elkaar bevestigd dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Dat heeft de Duitse regering maandag in Berlijn laten weten.

“De Duitse regering had aan andere Europese partners - namelijk Frankrijk en Zweden - gevraagd om op een onafhankelijke manier de Duitse bevindingen te verifiëren aan de hand van nieuwe stalen die bij Navalny werden afgenomen”, verklaarde woordvoerder Steffen Seibert van bondskanselier Angela Merkel.

“De resultaten van die onderzoeken in Frankrijk en Zweden zijn nu beschikbaar en bevestigen de Duitse conclusies”, vervolgde hij. “We herhalen onze oproep aan Rusland om verheldering te verschaffen omtrent de gebeurtenissen. We staan in nauw contact met onze Europese bondgenoten over de eventueel verder te nemen stappen”, aldus nog Seibert.

Navalny ligt momenteel in een Duits ziekenhuis, nadat hij op 20 augustus het bewustzijn verloor op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Volgens de Duitse regering kwam uit laboratoriumonderzoek “ondubbelzinnig bewijs” naar boven dat de oppositieleider was vergiftigd met een soort novitsjok. Nochtans is elk gebruik van zenuwgas volgens waakhond OPCW strijdig met het internationale verdrag dat het gebruik van chemische wapens verbiedt.

Het verdrag dat het gebruik en het in voorraad hebben van chemische wapens verbiedt, is door 193 landen, waaronder Rusland, goedgekeurd.

Rusland houdt vol dat er geen bewijs is dat Navalny is vergiftigd en verzet zich hevig tegen de Duitse beschuldigingen. Volgens de Russen misbruikt Berlijn de situatie rond Navalny om Rusland “in diskrediet te brengen”.