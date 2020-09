Twee op drie bushaltes niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voor blinden en slechtzienden is situatie “nog schrijnender”

Aan twee op de drie haltes in Vlaanderen zijn bussen van De Lijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Kurt De Loor (SP.A) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Voor blinde en slechtziende mensen is de situatie nog schrijnender, weet De Loor.

Vlaanderen telt in totaal 30.295 bushaltes - belbushaltes uitgezonderd. Daarvan zijn 3.886 haltes (of 12,8%) toegankelijk voor mensen met een rolstoel, wat betekent dat ze er zonder hulp op de bus kunnen stappen. Aan 8.894 haltes (29,4%) kunnen ze opstappen mits assistentie. “Dat betekent dat meer dan twee op de drie haltes helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking”, zegt De Loor.

Van alle haltes zijn er slechts 1.937 (of 6,4%) voorzien van hulpmiddelen voor blinde of slechtziende mensen, zoals ribbellijnen of rubbertegels. Voor die mensen, zegt De Loor, “is de situatie zo mogelijk nog schrijnender”.

Uit de cijfers blijkt dat de toegankelijkheid van bushaltes schommelt tussen de provincies. Zo zijn in Limburg en West-Vlaanderen 16% van de haltes toegankelijk voor rolstoelgebruikers, in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant slechts 10%. Wat de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden betreft, scoort Limburg met 11,9% van de haltes het best, Antwerpen hinkt achterop met 4,4%.

“Er is werk aan de winkel”, zegt De Loor. “Je kan natuurlijk niet van vandaag op morgen alle bushaltes toegankelijk maken. Maar als er infrastructuurwerken zijn op Vlaamse of lokale wegen dan zou de Vlaamse en/of lokale overheid automatisch de reflex moeten hebben om in samenwerking met De Lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Er moet hierover dringend overleg komen tussen Vlaanderen, de lokale besturen en De Lijn.”