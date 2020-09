De zaak-Sanda Dia: “De Reuzegommers zijn niet langer één en ondeelbaar. Vanaf nu is het ieder voor zich”

Anderhalve maand geleden onthulde Het Nieuwsblad de vernederingen die de overleden schacht Sanda Dia (20) in december 2018 moest ondergaan. Onderkoeling en complete dehydratatie werden de Edegemse student fataal, gevolg van een tweedaagse studentendoop die totaal uit de hand was gelopen. 18 leden van Reuzegom riskeren volgend jaar celstraffen tot tien jaar. In afwachting van een strafproces mogen ze de gebouwen van de KUL niet langer betreden en woedt er achter de schermen een clash der advocaten. Misdaadjournalisten Cedric Lagast en Pieter Huyberechts leggen in een nieuwe podcast uit waarom de Reuzegommers niet langer aan hetzelfde zeel trekken. “Vanaf nu is het ieder voor zich.”