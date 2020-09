Man riskeert 40 maanden cel voor verkrachting van partner nadat eigen zoon politie contacteerde

Een 31-jarige man heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor verkrachting en herhaaldelijk partnergeweld. De 12-jarige zoon belde zelf naar de politie om te melden dat mama verkracht werd door papa. Het openbaar ministerie vorderde 40 maanden effectieve celstraf.

De feiten speelden zich op 26 augustus 2019 af in de woning van het gezin in Zuienkerke. ‘s Nachts belde de 12-jarige zoon op vraag van zijn moeder naar de politie. Hij vertelde dat zijn vader haar aan het verkrachten was. Ter plaatse bleek dat de vrouw heel angstig was. Haar arm was ook helemaal blauw, maar ze ontkende in eerste instantie dat er sprake was van verkrachting.

Het onderzoek bracht ook een reeks feiten van opzettelijke slagen en verwondingen aan het licht. De politie was al meermaals tussenbeide moeten komen voor partnergeweld. Ook na zijn vrijlating uit de gevangenis zou M.T. opnieuw klappen uitgedeeld hebben aan zijn partner. Hun twee kinderen werden door de jeugdrechter in een pleeggezin ondergebracht.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor verkrachting. Meester Joris Van Maele pleitte onder andere dat de vrouw geen medische vaststellingen wilde laten doen. Na seks met wederzijdse toestemming zou volgens de beklaagde een uit de hand gelopen discussie over geld ontstaan zijn. “Mijn eigen vrouw heeft mijn zoon aangezet om mij in het zak te zetten”, stelde T. op de zitting. Voor het partnergeweld hoopt de beklaagde op een straf met uitstel, al dan niet gekoppeld aan voorwaarden. Beide betrokkenen kampen immers met een alcoholprobleem. “Ik wil vooral niet meer terug naar de gevangenis. Ik heb daar twee maanden afgezien, dat wil ik nooit meer meemaken.”

De rechtbank velt een vonnis op 12 oktober.