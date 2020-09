Gesprek met spelersgroep nekt Laszlo Bölöni: AA Gent ontslaat Roemeen na amper 25 dagen

AA Gent heeft een dag voor de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Rapid Wenen, zijn trainer Laszlo Bölöni ontslagen. De Roemeense coach stond slechts 3 wedstrijden aan de zijlijn in de Ghelamco Arena. Assistent Wim De Decker neemt over van Bölöni.

Het Gentse bestuur had een gesprek met de spelersraad. Uit dat onderhoud bleek dat de positie van de Roemeen niet langer houdbaar was. Hij was zo slechts 25 dagen actief bij de Buffalo’s.

Bölöni was bij Gent de opvolger van Jess Thorup. Vicekampioen AA Gent miste zijn start volledig en haalde onder de nieuwe coach amper drie op negen. T2 Wim De Decker zal het duel met de Oostenrijkers dinsdag leiden. Hij zal geassisteerd worden door Peter Balette, die afgelopen zomer technisch directeur werd maar nu terugkeert naar het veld. AA Gent zal voorlopig niet op zoek gaan naar een nieuwe hoofdcoach.

Van bij het begin van zijn aantreden in Gent waren er twijfels rond de persoon van Bölöni. De stijl van de Roemeen zou niet hebben gepast bij het spel van de Buffalo’s. Aanvaller Roman Yaremchuk haalde na de 1-0 zege tegen Mechelen op de persconferentie al zwaar uit naar Bölöni en zijn aanpak.