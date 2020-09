Stad Brussel controleerde dit jaar al meer dan 13 miljoen auto’s op overdreven snelheid

Brussel - De stad Brussel heeft de strijd voor een verkeersveilige stad volgens het STOP-principe dit jaar al kracht bijgezet door in totaal 13.302.741 voertuigen op snelheid te controleren. Brussels burgemeesters Philippe Close (PS), schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt (Ecolo-Groen) en korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene Michel Goovaerts maakten maandag de balans op van de genomen initiatieven.

Van de meer dan 13 miljoen voertuigen die gecontroleerd werden, ontvingen 32.076 chauffeurs een proces-verbaal voor het overschrijden van de snelheidslimiet. In mei trad daarna een nieuw gemeentereglement in voege om het fenomeen van straatracers aan te pakken. De Brusselse lokale politie kan op heterdaad betrapte auto’s nu meteen in beslag nemen en bestuurders beboeten. Binnen dit kader werden al een 40-tal voertuigen administratief in beslag genomen en een 15-tal gerechtelijk.

“We roepen burgers op om het noodnummer 101 te contacteren wanneer ze getuige zijn van gevaarlijke situatie zoals bijvoorbeeld straatraces. Want wie denkt dat Brussel een race-parcours is, zal dan ook zwaar beboet worden”, verzekert korpschef Goovaerts.

De bikers van de politiezone blijven zich intussen inzetten voor de zwakke weggebruikers. Zij konden in 2020 al 8.191 voertuigen verbaliseren voor parkeren op voetpaden, fietspaden of oversteekplaatsen. Ze stelden ook 2.845 GAS-boetes op voor het niet-respecteren van de regels in een voetgangerszone of woonerfzone.

Naast het politieluik blijft de stad Brussel verder investeren in de herinrichting van de rijwegen, door bijvoorbeeld het plaatsen van betonblokken, om zo de verkeersveiligheid te verhogen.