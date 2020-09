Merendeel vrachtwagens niet in orde met ladingzekering

De geïntegreerde politie controleert op regelmatige basis, samen met de Vlaamse wegeninspectie, het vrachtverkeer op ladingzekering. Bij de afgelopen zes acties werd vastgesteld dat 554 van de 1.004 voertuigen (55,2 procent) niet in orde waren met de ladingzekering.

In alle provincies van ons land vonden maandagochtend controleacties plaats. Zo ook op de snelwegparking van de E314 in Zonhoven, in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Het correct en stevig vastzetten van de lading zorgt voor stabiliteit en veiligheid van de voertuigen, maar draagt ook bij tot een verbeterde verkeersveiligheid. Daarom voert de geïntegreerde politie, samen met de Vlaamse wegeninspectie, acht keer per jaar controles uit op het vrachtverkeer. De gebreken gaan van helemaal geen zekering tot het gebruik van ongeschikte of versleten zekeringsmiddelen.

“Tijdens de verkeersinformatie horen we nog te vaak de waarschuwing voor verloren ladingen en voorwerpen die rondslingeren op de (autosnel)wegen. In de meest extreme gevallen blokkeren verloren ladingen of gekantelde voertuigen het verkeer urenlang, met onnodige files tot gevolg”, aldus de politie. “Soms zijn ook andere weggebruikers slachtoffer doordat ze schade lijden, of zelfs een lichamelijk letsel oplopen. Half augustus kwam in Oost-Vlaanderen nog een man om het leven toen hij een lading op zich kreeg vanop een voorbijrijdende vrachtwagen, een andere man werd zwaargewond.”

Tijdens de controles blijken de bestuurders vaak aan te geven dat ze niet op de hoogte zijn van de verplichtingen en richtlijnen. Ladingzekering vormt nochtans een onderdeel van de verplichte opleidingen tot het behouden van de beroepsbekwaamheid als vrachtwagenchauffeur. De wetgeving voorziet dan ook boetes van 75 tot 1.000 euro per vastgestelde inbreuk, maar hoofddoel blijft het bevorderen van de verkeersveiligheid. De controlerende diensten informeren de bestuurders over de gevaren en leggen hen uit hoe ze zich beter kunnen beveiligen. Vooraleer ze terug in het verkeer gestuurd worden, moeten de vastgestelde gebreken verholpen zijn.

Vlaams minister Peeters bracht maandagochtend een werkbezoek aan de controleactie in Zonhoven om het belang van ladingzekering te onderstrepen. “Het zekeren van ladingen is enorm belangrijk om de verkeersveiligheid van iedereen op de weg te garanderen. Wanneer dit niet correct gebeurt, kan dit grote gevolgen hebben: verloren ladingen, voorwerpen op de weg of zelfs gekantelde voertuigen door het verliezen van de controle over het voertuig”, zegt Peeters.

“Daarom dat ladingzekering ook deel uitmaakt van de verplichte nascholing voor wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft bij rijbewijs C en D. Controles op ladingzekering zijn nodig om de verkeersveiligheid voor iedereen te garanderen en onnodige files te voorkomen.”