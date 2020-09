Minister De Backer: “Momenteel meer dan 30.000 coronatests per dag in België”

We zitten aan “meer dan 30.000 coronatesten per dag”. Dat liet minister Philippe De Backer bevoegd voor de taskforce Testing weten, tijdens zijn bezoek aan het nieuwe Covid-19-testcentrum op de luchthaven van Brussel.

“We testen heel veel in België, de criteria zijn heel breed. Deze week doen we meer dan 30.000 testen per dag. Dat is een heel hoog cijfer”, maakt Philippe De Backer zich sterk. De Morgen en Het Laatste Nieuws schreven dat zo’n 18.000 Belgen de voorbije twee weken langer dan 24 uur moeten wachten op het testresultaat. De Backer nuanceert: “99 procent van de mensen krijgt hun resultaat binnen de 24 uur. In andere landen moet er toch dikwijls langer worden gewacht. Zowel de laboratoria als de huisartsen doen een fantastische job.”

De minister voor Testen verduidelijkt waarom een klein percentage zijn resultaat niet binnen de 24 uur krijgt: “De vertraging heeft vaak te maken met resultaten die onduidelijk zijn, in dat geval moet men vaak hertesten. Soms is er ook een vertraging door stalen die ‘s avonds worden opgehaald en pas de volgende dag worden getest en dan heeft men het resultaat niet in 24 uur, wel in 36 uur. Dat blijven heel snelle cijfers.”