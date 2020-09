Macron hekelt vergiftiging van Navalny en vraagt Poetin om opheldering

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandagochtend in een onderhoud met zijn Russische collega Vladimir Poetin gevraagd om zonder verder uitstel voor opheldering te zorgen in de zaak van de vergiftigde Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Hij had het daarbij onder andere over een “moordpoging”. Dat heeft het Franse Elysee in een communiqué laten weten.